"الخارجية": الجانب الإسرائيلى لا يحترم الإنسانية بتعطيل دخول المساعدات لقطاع غزة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر لم ولن تدخر جهدًا من أجل سرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولكن إجراءات الجانب الإسرائيلي تعرقل نفاذها.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر فضائية cbc، أن مئات الشاحنات متواجدة أمام معبر رفح تعاني من معوقات وتعقيدات شديدة قبل الدخول إلى غزة، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي لا يحترم الإنسانية بتعطيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف أننا لاحظا خلال الأيام الأخيرة اتجاهًا لبعض وسائل الإعلام الغربية التي تحاول بشكل أو آخر إلقاء المسئولية على مصر نتيجة بطء دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وبالتالي كان لا بد من توضيح الأمور بشكل متكامل ووضع النقاط كلها على الحروف.