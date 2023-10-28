السبت 28 أكتوبر 2023
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باحث استراتيجى: الدعم الدولى لإسرائيل وصل لأدنى مستوياته

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدعم الدولي لإسرائيل وصل لأدنى مستوياته، وهذا ما ظهر بالقرار الأخير للجلسة العامة للأمم المتحدة.

وأضاف عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن تحركات مصر لدخول المساعدات الإنسانية من الأمور التي تبرز جهود الدولة المصرية لإنهاء الأزمة الفلسطينية وتوفير هدنة.

وأشار إلى أن الهدف الأهم لإسرائيل، هو إفراغ قطاع غزة من كل سكانه أما شهداء أو تهجير المتبقي لسيناء.

باحث استراتيجي الدعم الدولي لإسرائيل اكسترا نيوز المساعدات الإنسانية الازمة الفلسطينية قطاع غزة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

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