السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة لفيلم "Tiger 3" لسلمان خان قبل طرحه

تايجر 3
تايجر 3

ينتظر عشاق ومحبي الأفلام الهندية عرض الفيلم السينمائي "Tiger 3"، والذي يخوض بطولته النجمان سلمان خان وكاترينا كيف بدور العرض السينمائية في مصر.

و من المقرر طرح فيلم "Tiger 3" بالسينمات المصرية منتصف شهر نوفمبر المقبل فيما يعرض الفيلم بسينمات الهند في يوم 10 نوفمبر المقبل، وبدأت الشركة المنتجة للعمل الترويج للفيلم من خلال طرح الإعلان الدعائي الرسمي والملصق الدعائي للفيلم تمهيدا لطرحه للجمهور، ويرصد الدستور في السطور التالية التفاصيل الكاملة للفيلم قبل طرحه.

 

قصة وأحداث فيلم “Tiger 3”

و تدور أحداث فيلم “تايجر 3” في إطار من الحركة والتشويق والأكشن ويعود العميل “تايجر” مجددا في مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتي تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية الشهيرة، والعديد من مشاهد الحركة التي تخطف الأنفاس، ومن المقرر أن يصدر الفيلم باللغة الهندية والتاميلية والتيلجو.

 

أبطال وصناع فيلم “Tiger 3”

ويشارك في بطولة الفيلم الهندي "Tiger 3" بجانب كل من النجمان سلمان خان والذي يجسد شخصية "تايجر" وكاترينا كيف والتي تجسد شخصية "زويا"، عدد من النجوم وهم كل من:

  • ريدهي دوجرا
  • ميشيل لي
  • عمران هاشمي
  • رافاثي
  • رانفيرشوري
  • كومود ميشرا
  • أشوتوش رنا
  • فيشال جيثوا
  • فينس ديكوستا
  • ريتشارد باكتي كلاين
  • أنانت فيدهات
  • إدوارد سونينبليك
  • شاندو كانوري

والجزء الثالث من فيلم "تايجر" من إخراج مانيش شارما وشارك في تأليفه كل من:

  • شريدهار راجافان
  • نيلش ميسرا
  • أديتيا شوبرا

بوستر فيلم تايجر 3

 

الإعلان الدعائي لفيلم “تايجر 3”

 

فيلم “Tiger 3”

و يعد الفيلم الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Tiger" حيث عرض الجزء الأول في عام 2012 و حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، و عرض الجزء الثاني في عام 2017، و ترددت بعض الأقاويل أن شاروخان سيظهر كضيف شرف بالفيلم.

“Tiger 3” الفيلم السينمائي “Tiger 3” سلمان خان كاترينا كيف دور العرض السينمائية فيلم “Tiger 3”

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