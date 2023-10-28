"حوار العرب" عرض فنى استثنائى لأهم فنانى العالم العربى بقاعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة

ينظم جاليري مصر بالتعاون مع مؤسسة آرت دي إيجيبت، معرضًا استثنائيًا كبيرًا تحت عنوان "حوار العرب"، وذلك خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2023 بدار الضرب بقاعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.





المعرض فكرة وتنظيم الفنان محمد طلعت ويأتي كأحد أهم معارض الفنون للتصوير المعاصر، حيث يحتوي على مجموعة من أعمال الفن المعاصر لنخبة من أهم فناني العالم العربي الذين ولأول مرة تتجاور أعمالهم في عرض بصري تحت سقف واحد، كما أن المعرض يأتي في سياق عدد من الفعاليات الفنية الأخرى المشوقة وغير التقليدية.



من بين هذه الفعاليات ندوة حوارية هامة تحت عنوان "عين على الفن العربي" يتحدث خلالها نخبة من كبار الفنانين والنقاد العرب تنعقد يوم الثلاثاء 31 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير بالقاهرة.



حول فكرة العرض وأهميته قال الفنان محمد طلعت: “نعيش المرحلة الآنية في العالم العربي لحظة استثنائية تعج بالكثير من المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تنعكس على المستوى المحلي وعلى مستوى العالم العربي أجمع وعلى دور الفن التشكيلي والفنون عمومًا، وفي قراءة سريعة لتلك المتغيرات التي تتعدد على مستويات سياسية واجتماعية وثقافية نجد أن الدور الأمثل والمحوري مع زيادة النفوذ للميديا وإنشاء كثير المتاحف والبيناليات في المنطقة العربية وتهافت كثير من الفنانين المصريين والعرب على تلك العروض لما لها من تواصل مع دائرة الحراك العالمي والمنتج المعاصر لطرح مفهوم التغير الشكلي للمنطقة والمواكبة مما له بعض الآثار الإيجابية والسلبية، ولعلنا هنا في حاجة إلى صناعة دائرة مختلفة وتعمل بعمق، إضافة إلى الدوائر الكبرى التي تعمل من خلالها الحركة العربية المعاصرة، يأتي مقترح إقامة مشروع معرض فني تحت مسمى "حوار العرب".



وأضاف: "ولعل إطلاق هذا المسمى ينطوي على الفكرة أساسًا وهي أننا في أمس الحاجة لإقامة الحوار وصناعة جسر نعبر به تلك الجزر المنعزلة حتى يُعاد ذلك الدور المحوري المصري تجاه الفن العربي الذي أعتقد أننا في أمس الحاجة لإحيائه حتى من خلال الفن التشكيلي والتصوير المعاصر كنوع نرصد من خلاله تاريخ التصوير المعاصر والحديث في منطقتنا اختلافاته، سماته، توجهاته ومناطق قصوره.. وتقديم وجهات نظر مختلفة لقضايا معاصرة تهمنا كثقافة عربية واحدة يجمعها الكثير من التاريخ المشترك والأحلام والأمنيات".





يضم المعرض أعمال 30 فنانًا يمثلون أغلبية الدول العربية بمختلف الأحجام والتقنيات المستلهمة من عديد المدارس التشكيلية والتيارات الفنية، تعكس تنوع التراث المادي واللامادي الذي تزخر به الثقافة العربية.