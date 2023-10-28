حملات يومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

وجَّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

حملات إزالة التعديات بالشرقية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق وقسم تراخيص الإعلانات بإزالة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الحي وتطبيق القانون على المخالفين.

كما أزالت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، سور بالدبش بقرية كفر أيوب سليمان بفك (٢) شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بنطاق الوحدة المحلية بغيته، كما تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بالوحدة المحلية بشبرا النخلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، تم تنفيذ إزالة بناء سور بالدبش الأبيض على مساحة ٧٠ مترًا بالكتيبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ديرب نجم وبالوحدة المحلية بصفط زريق تم تنفيذ إزالة في المهد لتعدي بالبناء على أرض زراعية (إصلاح زراعي) بمساحة (٩٠م٢)، حيث تم ردم القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

وفي سياق متصل، شنَّت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم، حملة إزالة بحي القوصلة بديرب نجم، عبارة عن فك شدة خشبية للدور الأول علوي لمنزل بدون ترخيص على مساحة نصف قيراط.

كما تم شن حملة إزالة بقرية الجواشنة التابعة للوحدة المحلية بصافور وفك شدة خشبية للدور الثاني علوي على مساحة (١٤٠م٢) داخل الحيز العمراني وبدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.