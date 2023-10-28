السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: سنرسل شاحنات غذاء وماء وأدوية اليوم إلى غزة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته دخلت شمال غزة ووسعت عملياتها البرية في القطاع خلال الليل. 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن نتبع الأوامر العسكرية المرسلة إلينا، وأعطينا أوامر لـ300 ألف لذهابهم من الشمال إلى الجنوب، إذ أن عدد الرهائن لدى حماس يزيد على 200".

وتابع: "حماس تستخدم الرهائن دروعًا بشرية كما تستخدم الأسلحة البيولوجية، لتعقيد الموقف، وبشأن الضحايا والمحتجزين نقوم بتوفير معلومات كلما توفرت لدينا"، موضحًا أن جميع العمليات العسكرية تستهدف تحقيق الأهداف المعلنة في القضاء على حماس واستعادة المحتجزين.

وواصل: "نشرنا عدة جنود في الضفة الغربية للتعامل مع أي أحداث عنف أو شغب، وسنرسل شاحنات محملة بالغذاء والماء والأدوية اليوم إلى غزة".

واستطرد: "سنواصل جهودنا في إدخال المساعدات الإنساينة إلى قطاع غزة، ونضمن وصولها إليهم، ووجودهم في مناطق آمنة"، مؤكدًا حرصه على "ألا تمس البنية التحتية المدنية، نحن نركز فقط على البنية التحتية لحماس."

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