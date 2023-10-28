السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"هيومن رايتس ووتش": انقطاع الاتصالات فى قطاع غزة قد يكون غطاءً لفظائع جماعية

غزة
غزة

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن  حقوق الإنسان، اليوم السبت، من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مُكثف قد يشكل غطاءً لفظائع جماعية.

وقالت المسئولة بالمنظمة الدولية ديبورا براون، في بيان صحفي نُشر على موقع المنظمة، "إن انقطاع المعلومات قد يكون بمثابة غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".

جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين فى غزة

من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية أنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، معربة عن أسفها لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات".

انهيار شبكة الاتصالات فى قطاع غزة

بدورها، تحدثت خدمة "نت بلوكس"، المعنية بمراقبة الاتصال بالإنترنت، عن "انهيار شبكة الاتصالات في قطاع غزة".

وأيضا وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة، وأوضحت منسقة الشئون الإنسانية في "أوتشا" لين هاستيجز، أن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات "لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات".

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كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، على موقع إكس (تويتر سابقا)، أنه "فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت".

كما أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذا "يؤثر في رقم الطوارئ المركزي 101 ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين في ظل استمرار الغارات"، مبديا قلقه العميق حيال قدرة الأطباء على مواصلة تقديم الرعاية في ظل هذه الظروف، وكذلك حيال سلامة موظفيه.

حقوق الانسان المدنيين الفلسطينيين في غزة جرائم الحرب انهيار شبكة الاتصالات الاتصال بالانترنت

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