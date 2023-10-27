السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل فلسطينى لـ"الدستور": الاحتلال استخدم قنابل ارتجاجية لهدم أنفاق حماس

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ 4 ساعات عن قطع الاتصالات عن غزة لتبدأ عمليتها العسكرية لاجتياح القطاع.

وأضاف “الرقب” في تصريحات لـ “الدستور”: قوات الاحتلال سبقت عملية اجتياحها بقصف جوي مركز على مناطق بشمال وشرق القطاع، استخدمت فيه القنابل الارتجاجية لهدم أنفاق حماس.

وتابع: مصر بذلت جهودًا غير اعتيادية لوقف العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي سياق متصل، اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على الدعوة لهدنة إنسانية فورية في غزة.

وقد تمت الموافقة على القرار، الذي صاغته الدول العربية، بأغلبية 120 صوتا لصالحه، بينما امتنع 45 عن التصويت، وصوتت 14 دولة - بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة - بلا.

غزة حوال العالم الهجوم البري الاتصالات

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