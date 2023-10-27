السبت 28 أكتوبر 2023
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مصر

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

جريدة الدستور

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن أنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا.
وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط  الآخرى بطابا. 
وجار قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

المتحدث العسكري للقوات المسلحة سقوط طائرة موجهه المجال الجوى المصرى نويبع

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