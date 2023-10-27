الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين هريدى: إسرائيل لن تقدم على قصف فلسطين بهذا العنف إلا بمساندة أمريكية

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال  السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى قطع كافة وسائل الاتصال عن الشعب الفلسطيني من أجل وقف نقل الأحداث الدامية التي يرتكبها في حق الإنسانية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي.

الحرب بفلسطين

وأكد حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أننا أمام مجازر إسرائيلية بحق الأبرياء من الشعب الفلسطيني، ويمكن القول إن إسرائيل تسعى إلى عزل فلسطين دوليًا لمنع تسجيل الأمم المتحدة أي مواقف إجرامية ضدها.

وتابع: "إسرائيل لن تقدم على قصف فلسطين بهذا العنف إلا من خلال الموافقة الأمريكية، ولهذا على الجميع معرفة أن إدارة بايدن تسعى إلى تشكيل الشرق الأوسط مثلما يهدف ويخطط، الخاسر الأكبر مما يدور في غزة الآن هم إسرائيل، وذلك لأن العالم العربي بالكامل أدرك الآن أن السلام مع دولة إسرائيل وهم ولا يمكن تصديقه مرة أخرى على الإطلاق".

واستطرد: "إسرائيل لن تستطيع القضاء على حماس أيدلوجيًا وبكونها مقاومة تسعى إلى تحرير أرضها، لذا من الممكن أن تحقق إسرائيل مخاسر بشرية ومادية في المقاومة لكنها لن تستطيع تغيير أفكارها ومبادئها مطلقًا".

الأمن القومي الفلسطيني 

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع تغير الوضع في غزة، حيث يمكن التأكيد أن غزة عصية منذ التاريخ لحماية أمنها القومي".

وأشار إلى أن مصر يعنيها في المقام الأول والأخير الأمن في غزة، والدولة المصرية موقفها واضح تجاه الحرب في فلسطين منذ بداية القصف الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الباسل. 

حسين هريدي دي ام سي الاحتلال الصهيونى السفير حسين هريدي غزة تحت القصف

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