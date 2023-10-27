النيابة تحقق في العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالسيدة زينب

تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيقات في واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حيث جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة داخل شقتها بدائرة القسم، فانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ؛ وبالمعاينة الأولية تبين وجود جثة “عطيات فارس” وبها آثار طعنات بالجسم.

ويتم الاستماع لأقوال الجيران، وفحص آخر المترددين على الشقة محل الواقعة وصولًا إلى القاتل، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.