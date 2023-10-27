الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يعرض 13 ديسمبر.. إطلاق البوستر الدعائى لفيلم "أنا وابن خالتى"

بوستر فيلم انا وابن
بوستر فيلم انا وابن خالتي

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "أنا وابن خالتي" من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد البوستر الدعائي والرسمي للفيلم. 

وتصدر كل من بيومي فؤاد وسيد رجب البوستر الدعائي للفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي بحت حول اثنين من الأقارب يمران بعدة مواقف. 

موعد عرض فيلم أنا وابن خالتي 

وحددت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي "أنا وابن خالتي" الموعد النهائي لعرض الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر، حيث يتم طرحه يوم 13 ديسمبر المقبل؛ ليكون أول الأفلام المشاركة في قائمة أفلام موسم رأس السنة. 

وأوشك المخرج أحمد صالح، على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد "أنا وابن خالتي"، بيومي فؤاد، وسيد رجب. 

ويضع أحمد صالح، اللمسات النهائية على العمل، حيث من المنتظر عرضه في موسم رأس السنة السينمائي 2024 إلى جانب مجموعة من الأفلام الأخرى التي تتنافس في هذا الموسم. 

وانتهى أبطال العمل من تصوير مشاهده بالكامل خلال اليومين الماضيين بعد ثلاث أشهر من التصوير، حيث انطلق تصويره في أغسطس الماضي.

قصة فيلم "أنا وابن خالتي"
 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

ويعتبر فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة جماعية لعدد من النجوم، كما أنه يجمع سيد رجب، وبيومي فؤاد، بعد فيلم "وقفة رجالة".

أبطال الفيلم

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وسيد رجب، كل من: ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

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