الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل أزمة الأهلى والشركة الإيطالية بعد تعديل موعد مباراة صن داونز

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

اندلعت أزمة بين مسئولي الأهلي والشركة الإيطالية المسئولة عن تنظيم بطولة الدوري الإفريقي خلال الــ24 ساعة الماضية بعد العديد من المراسلات المتبادلة بين الطرفين بسبب استجابة الشركة الإيطالية لطلب صن داونز بتغيير موعد مباراة الذهاب من السابعة مساء الأحد إلى الثالثة عصر ذات اليوم.

وأبدى مسئولو الأهلي دهشتهم من هذا القرار، وطالبوا بتعديل الموعد وعودته إلى ما كان عليه، وردت الشركة الإيطالية بأنها أخطرت القنوات الناقلة وقام صن داونز بطباعة التذاكر وكل شيء قد انتهى.

وكشف مصدر مسئول أنه تم عقد اجتماع ظهر أمس عبر تقنية زووم بعد توالي المراسلات المتبادلة ظهر فيه مسئولو الأهلي غاضبين من هذا القرار، وتحفظوا عليه وعلى كل ما يحدث في البطولة من تخبط تنظيمي.

وأضاف المصدر أن غضب إدارة الأهلي من مجاملة الفريق الجنوب إفريقي جعلت الشركة تتراجع عن عنادها ورفضها إقامة مباراة الإياب على ستاد القاهرة في الساعة الثامنة بدلا من الخامسة.

الأهلي يطلب السعة الكاملة في لقاء صن داونز

في المقابل أرسل النادي الأهلى خطابا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه حضور الجماهير بالسعة الكاملة لإستاد القاهرة في مباراته القادمة أمام صن داونز في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقى لكرة القدم المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويسعى مسئولو الأهلي لتوفير دعم جماهيره كاملا للاعبي الفريق الأول بالنادي في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.

من جانبه، يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل خوض الفريق المران الأول في جنوب إفريقيا.

ويتحدث المدير الفني مع اللاعبين في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

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