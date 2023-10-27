الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على قوافل جامعة بنها الطبية بقرية نوى بشبين القناطر

اقبال كبير على قوافل
اقبال كبير على قوافل جامعة بنها الطبية بشبين القناطر

شهدت القوافل الطبية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بقرية نوى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة "أنت الحياة"وأطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية إقبالا كبيرا من الأهالى لإجراء الكشف الطبي بالمجان.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس  جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال والعظام، وتم الكشف الطبي على 76 حالة باطنة، و140 حالة أطفال، و70 حالة عظام  بإجمالي 286 حالة من أهالى القرية وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها القوافل الطبية والبيطرية بقرية نوى مركز شبين القناطر  ضمن مبادرة " أنت الحياة "  والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية وتستمر لمدة 3 أيام متواصلة.

وشارك في القافلة أطباء في مختلف التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتم الكشف الطبي على 59 حالة باطنة، و103 حالات أطفال، و54 حالة عظام  بإجمالي  216 حالة من أهالى القرية وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

كما قامت القافلة البيطرية بالكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 15 حالة أبقار، و10حالات جاموس، و10 حالات من الدواب، و15 حالة أغنام، و500 حالة طيور اشتملت على أمراض الباطنة والأمراض المعدية والسونار بالإضافة إلى عمل تحاليل طفيليات لعدد 5 حالات.

وأكد رئيس جامعة بنها أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة" حياة كريمة" بتبني المبادرات التي تطلقها وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه مصر للعالم في النهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بآليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.

جامعة بنها قوافل طبية أنت الحياة حياة كريمه الكشف الطبى

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