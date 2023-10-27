برسم صورة للرئيس وقصيدة للمنسي.. طلاب برامج اللغات بجامعة الإسماعيلية يستعرضون مواهبهم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم المواهب الطلابية أفسحت المجال للطلاب لعرض مواهبهم في كافة المجالات، كما أدت إلى حرص إدارة كل جامعة على فرز المواهب الطلابية، وذلك لتبني المبدعين ووضعهم في الطريق الصحيح نحو النجاح.

جاء ذلك تعليقًا من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديد الأهلية، على المواهب الطلابية المتميزة لطلاب برامج اللغة بكلية التجارة الدولية واللغات.

وفي سياق متصل، توجه الدكتور عادل حسن إلى مدرجات برامج اللغة (الألمانية والصينية)، لمتابعة سير العملية التعليمية بها وكان في استقباله الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والمشرف العام على برامج اللغات بكلية التجارة الدولية واللغات، والدكتور طارق أبو ميله وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى إبراهيم منسق برامج اللغة.

تفاصيل اللقاء

بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، وخلال اللقاء وجه الدكتور عادل حسن الطلاب إلى أهمية دور اللغات في الوقت الراهن، كونها جسرا رئيسا في نقل الثقافات بين الشعوب، مشيرًا إلى ضرورة اكتساب مهارات عالية، مؤكدًا على أهمية دور اللغات والترجمة في تحقيق التنمية، لافتًا إلى جهود إدارة الجامعة وقيادتها لتقديم خدمات تعليمية ذات معايير جيدة؛ مشيدًا بجهود إدارة كلية الألسن، وحرصها على تخريج طلاب متميزين بجودة مهنية عالية ينافسون السوق المحلي والعالمي.

كما شدد عادل حسن، على أهمية ممارسة الأنشطة، وضرورة التواصل مع منسق الأنشطة، وتأثيرها الإيجابي على تكوين شخصية الطالب المتميز.

الاستماع لمشاكل الطلاب أو أي صعوبات في العملية التعليمية واعدًا بالاهتمام

هذا وقد استمع نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى آراء الطلاب، وما إذا كان يواجهون أي مشاكل أو صعوبات في العملية التعليمية واعدًا بالاهتمام، والمتابعة المستمرة.

كما قدم الدكتور صفوت عبد المقصود كلمته التي رحب خلالها بالطلاب، واعدا بالمتابعة المستمرة والحرص على توفير كافة المتطلبات، مؤكدًا أنهم طلاب محظوظون لالتحاقهم ببرامج اللغات والترجمة، التي ترعاها وتشرف عليها كلية الألسن بجامعة قناة السويس، لافتًا إلى الاهتمام الشديد من قبل إدارة كلية الألسن بتوفير كل الإمكانيات لتسير العملية التعليمة على أكمل وجه.

ومن جانبها - رحبت الدكتورة غادة حداد بالطلاب، متمنيه لهم كل التوفيق والنجاح، مؤكدة أن الجامعة تولي اهتماما كبيرًا بطلاب اللغات، لكونهم أول دفعة لغات وترجمة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية.

هذا وقد حرص الطلاب على إظهار مواهبهم الفنية، والإبداعية من خلال فقرات ترفيهية، حيث قامت الطالبة منة الله محمد بقسم اللغة الألمانية بإلقاء قصيدة شعرية بعنوان "منسي الأسطورة" عن حب الوطن والتضحية من أجله، كما قامت الطالبة هبه صلاح بقسم اللغة الصينية، بتقديم موهبتها في الرسم السريع برسم صورة للرئيس السيسي.

وقد أشاد الحضور من قيادات الجامعة بمواهب الطلاب وإبداعاتهم الفنية.