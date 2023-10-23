باحث سياسى فلسطينى: قوات الاحتلال الإسرائيلى تتعامل بالقتل المباشر فى الضفة الغربية

أوضح الدكتور خليل تكجي، الباحث السياسي، أن المدن الفلسطينية منقطعة عن بعض، بسبب الانتشار الكبير لقوات الكيان الصهيوني.

أضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي، تتعامل بالقوة والقتل المباشر ضد سكان الضفة الغربية، حيث سقط أكثر من 400 شهيد خلال اليومين الماضيين.

أشار تكجي، أن المظاهرات تجوب شوارع القدس والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يعاني خاصة بعد أنباء عن دخول بري للقطاع.