الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

منى عبدالغني عن تلقي أنغام تهديدات: الاحتلال يكشف عن وجهه القبيح

منى عبدالغني
منى عبدالغني

علقت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، على تلقي الفنانة أنغام، رسالة تهديد من الجانب الإسرائيلي وذلك بعد دعمها للقضية الفلسطينة والتنديد بجرائم الاحتلال.

وقالت منى عبدالغني، خلال تقديمها حلقة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، إن الاحتلال بدأ يكشف عن وجهه القبيح، وأن رد أنغام كان قاسيًا عليهم، وقامت بقراءته على الهواء.

نص رد أنغام على تلقيها تهديدات

وجاء في رد أنغام على تلقيها تهديدات من الإحتلال الصهيوني: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة.. نعلم جيدًا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

وأضافت: "لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

وتابعت: "وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعدًا كل ساعة لا كل عام.. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".

وعلقت الإعلامية هبة الأباصيري، على رسالة أنغام مؤكدة أن هذه قوة مصر الناعمة، موجهة الشكر لها لأن هذا دورها والمتوقع منها، مشيرة إلى أن مزابل التاريخ قد ترفض هؤلاء.

منى عبدالغني أنغام رسالة تهديد الجانب الإسرائيلي وجهه القبيح

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