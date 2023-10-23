أشرف زكى: سنتواجد عند الهلال الأحمر يوم الخميس وما يُطلب منا سنفعله

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن القطاع الفني له دور كبير في نصرة القضية الفلسطينية، حيث يتفاعل عدد كبير من الجماهير في الخارج مع رسائل النجوم والفنانين، وبسبب ما قاله الفنان باسم سمرة والفنانة أنغام لنصرة الشعب الفلسطيني تعرضوا للتهديد المباشر من خلال رسائل واضحة من الخارج.

التضامن العربي مع فلسطين

وأكد الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن رسائل التهديد التي يتلقاها النجوم خير دليل على أن القوات الإسرائيلية تدرك مدى تأثير هذه الكلمات التي ينادي بها نجوم مصر بحق الشعب الفلسطيني وإدانة كل الجرائم التي يتعرضون لها على أيدي هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وأضاف في حديثه، أن الفنانين توجهوا منذ 4 أيام إلى معبر رفح؛ لتقديم الدعم اللازم للأشقاء في فلسطين، قائلًا إن بعضهم يجري زيارات للهلال الأحمر المصري بصورة منفردة.

نصرة الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أنه سيتوجه مجموعة من النجوم المصريين إلى مقر الهلال الأحمر في مدينة نصر يوم الخميس المقبل، وذلك لتقديم كل المساعدات المطلوبة قدر المستطاع، معبرًا: "العديد من الفنانين تبرعوا بالدم خلال الوقفة التضامنية مع فلسطين، والفنانون المصريون متأثرون بالقضية الفلسطينية وداعمون لأهل قطاع غزة بصورة لا يتخيلها أحد".

واستطرد: عدد من الفنانين يرغبون في تقديم أوبريت مشابه لـ"القدس هترجع لنا"، وقريبًا سيتم الإعلان عن هذا المخطط، وكل هذه الجهود ترعب الجانب الإسرائيلي بصورة كبيرة، وذلك لأن الفن يكون تأثيرًا كبيرًا في نقل الحقيقة للعالم.