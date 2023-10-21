أشرف زكي: قرار بشطب أي ممثل يشارك في عمل فني مع الكيان الصهيوني

قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لديها قرار واضح بشطب أي من أعضائها إذا شاركوا في أي عمل فني مع الكيان الصهيوني، مضيفًا: "بالفعل تم شطب عدد من الأسماء التي شاركت في أعمال مع الكيان الصهيوني".

وأضاف زكي، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين اليوم، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية: "كلنا نعاني ووجعنا وألمنا واحد، ونحن معكم كفنانين مصريين في أي قرار تتخذونه، وأضم صوتي لكم".

نقف مع الدولة ونرفض التهجير

بدوره، قال نقيب البيطريين، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب الدكتور خالد سليم، إن كلا من النقابة والاتحاد كانا يتمسكان في جميع مواقفهما إزاء القضية الفلسطينية بحق العودة لمهجري ٤٨، وبدلًا عن ذلك ينادي الآن الاحتلال وبعض القوى الدولية بتهجير جديد ينهي القضية الفلسطينية برمتها ويعلن موتها للأبد.

وأضاف: "نقف مع الدولة في وجه الضغوط الداعية إلى القبول بأي نوع من أنواع التهجير، واقترح تشكيل وفد شعبي ونقابي لدخول غزة بالاتفاق مع الصليب والهلال الأحمر للوقوف مع أشقائنا في المحنة القائمة".

كما دعا لإنشاء مستشفى ميداني بجوار معبر رفح، والإعلان عن رقم حساب للتبرع بالتنسيق مع اتحاد المهن الطبية والهلال الأحمر المصري. وطالب بتحريك دعوى في المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع نقابة المحامين، ولتشكيل لجنة تفاعلية على مدار الساعة والتأكيد على الرفض التام لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه.

اجتماع نقابة الصحفيين

وبدأ قبل قليل، الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خالد سليم، نقيب الأطباء البيطرين، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.