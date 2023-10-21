السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أشرف زكي: قرار بشطب أي ممثل يشارك في عمل فني مع الكيان الصهيوني

أشرف زكي
أشرف زكي

قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لديها قرار واضح بشطب أي من أعضائها إذا شاركوا في أي عمل فني مع الكيان الصهيوني، مضيفًا: "بالفعل تم شطب عدد من الأسماء التي شاركت في أعمال مع الكيان الصهيوني".

وأضاف زكي، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين اليوم، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية: "كلنا نعاني ووجعنا وألمنا واحد، ونحن معكم كفنانين مصريين في أي قرار تتخذونه، وأضم صوتي لكم".

نقف مع الدولة ونرفض التهجير

بدوره، قال نقيب البيطريين، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب الدكتور  خالد سليم، إن كلا من النقابة والاتحاد كانا يتمسكان في جميع مواقفهما إزاء القضية الفلسطينية بحق العودة لمهجري ٤٨، وبدلًا عن ذلك ينادي الآن الاحتلال وبعض القوى الدولية بتهجير جديد ينهي القضية الفلسطينية برمتها ويعلن موتها للأبد. 

وأضاف: "نقف مع الدولة في وجه الضغوط الداعية إلى القبول بأي نوع من أنواع التهجير، واقترح تشكيل وفد شعبي ونقابي لدخول غزة بالاتفاق مع الصليب والهلال الأحمر للوقوف مع أشقائنا في المحنة القائمة".

كما دعا لإنشاء مستشفى ميداني بجوار معبر رفح، والإعلان عن رقم حساب للتبرع بالتنسيق مع اتحاد المهن الطبية والهلال الأحمر المصري. وطالب بتحريك دعوى في المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع نقابة المحامين، ولتشكيل لجنة تفاعلية على مدار الساعة والتأكيد على الرفض التام لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه.

اجتماع نقابة الصحفيين

وبدأ قبل قليل، الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خالد سليم، نقيب الأطباء البيطرين، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية النقابات الفنية الكيان الصهيوني نقابة الصحفيين الحرب الصهيونية معبر رفح

مواد متعلقة

طارق سعدة: الإعلام المصرى والعربى عليه دور كبير فى نقل وتوثيق الاعتداء على غزة

خالد البلشى: النقابات المهنية يجب أن يكون لها دور فعال فى دعم الشعب الفلسطينى

قيادات وأعضاء حزب النور بالمحافظات يُشاركون في جمعة "تحيا مصر"

جلسة طارئة للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين دعمًا للشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

تقرير أمريكى: الرئيس السيسى قدم للعالم سيناريو مختلفًا لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع

جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب