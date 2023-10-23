الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير مستشفى الشفاء بغزة: الاحتلال يستخدم أسلحة غير مسبوقة فى قصف المدنيين

مستشفى الشفاء في
مستشفى الشفاء في قطاع غزة

أكد مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال يستخدم أسلحة غير مسبوقة في قصف المدنيين في غزة والإصابات بالغة الخطورة، بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف مدير مستشفى الشفاء في غزة: "نواجه نقصًا كبيرًا في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن المجمع الطبي لا يمكنه استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين.

وتابع: "أطلقنا نداء استغاثة لمحطات الوقود في قطاع غزة بضرورة إمداد المستشفيات بالوقود اللازم لتشغيلها".

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