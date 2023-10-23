"اتحاد السباحة" يُوضح حقيقة معاقبة العالمي عبد الرحمن سامح

نفى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة وجود أي عقوبات من قبل الاتحاد الدولي للسباحة ضد السباحي المصرى العالمي عبد الرحمن سامح، على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية ومعاقبتها عقب التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، وحرمانه من وضع صورة أثناء التكريم واستلام الميدالية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد السباحة، أن عبدالرحمن سامحمن الأبطال المميزين وينتظره مستقبل واعد، وكلنا داعمين للسباح العلمي، ولاتوجد أى عقوبات ضده وسيتم توفير برنامج إعداد قوى له ولباقي زملائه من أجل تجهيزه لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس 2024.

وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بالتهنئة للمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، بعد حصول عبد الرحمن سامح على الميدالية الفضية لمنافسات 50 متر فراشة بكأس العالم بالمجر.

وكان عبدالرحمن سامح قد حقق من قبل الميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة التي أقيمت باليونان، واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كانت نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

وحقق السباح المصري إنجازًا تاريخيًا بعد حصده فضية كأس العالم التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست ضمن سباق 50 متر فراشة.