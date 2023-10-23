وصول مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد لتسلم شئون النادى (صور)

وصل اليوم الإثنين، مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد لتسلم شئون النادي، بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات الماضية، والتي فازت بها قائمة حسين لبيب، وجاء مجلس الإدارة الجديد كالتالي، رئيس النادي حسين لبيب، نائب الرئيس هشام نصر.

مجلس إدارة النادى الجديد

جاء منصب أمين الصندوق لحسام المندوه، أعضاء فوق السن

أحمد سليمان، هاني برزي، حسين السيد، عمرو على أدهم،.محمد طارق، هاني شكري، وأعضاء الزمالك تحت السن نيرة الأحمر، أحمد خالد حسانين، رامي نصوحي.

وقد نشر مجلس الإدارة الجديد بيانًا كان مضمونه:

مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقاً من مسئوليته الوطنية واتساقًا مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي يستنكر بأشد العبارات الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني، وندعو الشعوب والحكومات وكافة الجهات والهيئات المحبة للسلام والمعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير.

وفي هذا السياق قرر المجلس البدء فورًا في التنسيق مع كافة الجهات المعنية نحو

1.تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى فلسطين.

2. تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي.

3.تشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

نادي الزمالك

حقق الفريق الأول لنادي الزمالك الفوز بنتيجة كبيرة علي نظيره سموحة 5-1، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري العام، وأحرز أهداف الزمالك مصطفى شلبي وأحمد السيد زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري ومحمود عبدالرازق شيكابالا، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد مهاجمه فادي فريد.

توج أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في لقاء فريقه أمام سموحة التي أقيمت اليوم في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في ملعب استاد القاهرة عقب انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط.

مجلس نادي الزمالك

مجلس نادي الزمالك

مجلس نادي الزمالك