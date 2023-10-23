مفاجأة حسام أشرف.. ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع الرابع

استغل حسام أشرف، مهاجم بلدية المحلة، غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي والأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، عن مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل. وسجل حسام أشرف هدفين في مرمى الاتحاد السكندري ليرفع رصيده إلى أربعه أهداف، ويتساوى مع بيرسي تاو ومابولولو في صدارة هدافي دوري نايل بعد انتهاء الأسبوع الرابع.

وغاب بيرسي تاو؛ بسبب تأجيل مباراة الأهلي والجونة، بينما حرمت الإصابة كريستوفاو مابولولو من المشاركة مع الاتحاد السكندري في مباراة بلدية المحلة.

ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع الرابع

1.الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي برصيد 4 أهداف.

2.حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 4 أهداف.

3.الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 4 أهداف منها هدف من ركلة جزاء.

3.الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد ثلاثة أهداف.

4.فادي فريد مهاجم سموحة برصيد ثلاثة أهداف.

5.المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة برصيد ثلاثة أهداف منها هدف من ركلة جزاء.

6.مصطفى زيكو لاعب إف سي زد برصيد ثلاثة أهداف منها هدف من ركالة جزاء.

7.أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وشيكابالا " الزمالك " ولكل منهم هدفين

8.ميدو جابر " المصري " وعمر كمال عبد الواحد “ فيوتشر” والتوجولي ياو أنور " الإسماعيلي " ولكل منهما هدفين.

9. عبد الرحمن سمانة " بلدية المحلة " برصيد هدفين من ركلتي جزاء.

10.جوزيف أوشايا " المقاولون " برصيد هدفين من ركلتي جزاء.

وسجل هدفا واحدا كل من المغربي رضا سليم وكريم فؤاد وحسين الشحات " الأهلي " ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيم نداى ومصطفى شلبي " الزمالك " والتونسي حمدي النقازوعبد الرحمن مجدي " الإسماعيلي " ومروان حمدي وباهر المحمدي والتونسي فخر الدين بن يوسف " المصري " والغاني بنجامين بواتينج وإسلام أبوسليمة " الاتحاد السكندري " وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي " بيراميدز " وأحمد خالد وعمرو قلاوة ومصطفى البدري " سموحة " وأحمد عاطف ومحمود رزق وأحمد رفعت ومروان محسن " فيوتشر " ووليد علي فرج والسوداني سيف تييري والجزائري رزقي حمرون " فاركو " وأحمد علاء ومحمد سالم وأحمد فوزي " المقاولون " والنيجيري جون إيبوكا ومحمود زلاكة ومحمد إبراهيم " سيراميكا كليوباترا "وأحمد خليل كالوشا وزياد كمال ومحمد ناصر مودي " انبي " ويسري وحيد وعبد الرحمن أسامة " طلائع الجيش " وكريم بامبو " البنك الأهلي " وعبد العزيز سيد وإيهاب سمير والأوغندي الأن كيامبادي " الداخلية " ومصطفى ميسي ومحمد سمير وشادي حسين ومحمود صابر ورأفت خليل " إف سي زد " والنيجيري فافور حكيم " بلدية المحلة ".