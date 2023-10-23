المبدع الصغير.. الطفل أحمد الحسين يكشف كواليس فوزه بفئة التأليف المسرحى

كشف الطفل أحمد الحسين، الفائز بمسابقة المبدع الصغير في التأليف المسرحي، كواليس فوزه بالجائزة، معربًا عن سعادته بعمل تأليف مسرحي.

وقال الطفل أحمد الحسين، والبالغ من العمر 11 عامًا، خلال لقائه على قناة ten، إنه اكتشف موهبته عندما كان عنده 7 سنوات، حيث كان يقوم بقراءة قصص، وبعد فترة أحب هذا الموضوع، وأنه كان يقوم بعمل جزء ثان للقصة بعد أن ينتهي منها.

ولفت إلي أنه بدأ يقوي الموهبة من خلال الدخول على بنك المعرفة، وأنه مهتم بالقصص الكوميدية، ولكن القصة التي حصل منها على جائزة كانت خاصة بتأثير التغيرات المناخية على العالم، مشيرًا إلي أنه يتمنى أن يكون رائد فضاء، بجانب الاستمرار في موهبته التي يتميز بها.

كيفية التقديم في مسابقة المبدع الصغير



- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا تتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

- أن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاما كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عاما كمستوى ثان.

- تقدم الأعمال باللغة العربية فقط ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

- وفي حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة يستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

- تكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة ومرحلة ثانية للأعمال التى تم تصعيدها من المرحلة الأولى تتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

- يتم إرسال الأعمال من خلال البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة.