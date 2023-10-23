الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتبة: قمة القاهرة للسلام كشفت الوجه الآخر للإعلام الغربى فى القضية الفلسطينية

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

قالت الكاتبة الصحفية، همت سلامة، إن قمة القاهرة للسلام التي دعت إليها الدولة المصرية كشفت الوجه الآخر للإعلام الغربى، والآراء الغربية التي تكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية.

وأضافت سلامة، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي أكد على عدم التهجير والتفريط في الأرض، وعدم المساس بالأمن القومي المصري، وعدم حل القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري.

قمة القاهرة للسلام كشفت عن الازدواجية الغربية

ونوهت الكاتبة الصحفية إلى أن قمة القاهرة للسلام كشفت عن الازدواجية الغربية التي تدير بها الدول الغربية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن التمويل الأمريكى لإسرائيل والتمويل الأمريكى لفلسطين أظهرا فجوة كبيرة، حيث وصلت مساعدات إسرائيل إلى 14 مليار دولار، مقابل 100 مليون دولار دعمت بها أمريكا الشعب الفلسطينى.

ولفتت إلى أن القمة جمعت الموقف العربى الحاسم تجاه القضية الفلسطينية، وبعض الدول الغربية التي تدعم قوات الاحتلال، تحت بند الدفاع عن النفس، وهو أحد الأهداف الرئيسية والنجاحات التي حققتها القمة، منها إبراز الموقف العربي والموقف الغربي تجاه القضية الفلسطينية.

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