الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم .. استكمال نظر قضية "نصاب العملات الأجنبية" فى عابدين

أرشيفية
أرشيفية

 تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الإثنين، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية. 

وتبين نصب عامل على المواطنين، وإيهامهم باستبدال عملات محلية وأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

 اعترافات المتهم

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية في حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

محكمة جنح عابدين سرقة المواطنين العملات المحلية عملات أجنبية

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب سورى فى المقطم

المشدد لـ4 متهمين باستعراض القوة في 15 مايو

تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب فى عابدين لـ6 نوفمبر

قرار جديد ضد المتهم بقتل زوجته بالنزهة

مناظرة النيابة لجثة بائع في حدائق القبة: تهشم بالرأس ونزيف بالمخ

التحقيق مع متهمين بغسل 7 ملايين جنيه من تجارة السلاح

اختلال عجلة القيادة.. النيابة تستعلم عن صحة 6 مصابين بالمعادى

تأجيل محاكمة عاطلين سرقا فتاة بقصر النيل لـ5 نوفمبر

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

أخبار فاتتك| أنغام ترد على التهديدات بعد خناقة "أفيخاى" وحكم بسجن رغد صدام حسين

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

شهيد و4 مصابين فى مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بمخيم الجلزون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات