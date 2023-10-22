الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شقرة لـ"الشاهد": مشروع توطين اليهود في سيناء لم يتم إلغاؤه والفكرة مازالت موجودة

جمال شقرة
جمال شقرة

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، أن زيارة هرتزل لمصر عام 1903 لم تسفر عن شئ.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": ولم يكن هناك خوف ظهر حتي الآن من فكرة الاستيطان ولكن عندما كانوا يتحدثوا عن سيناء، كان الوضع يختلف ويرفضوا، ولم تأتي زيارة هرتزل لمصر بشئ ورفض الجميع المخطط، وبدأ مشروع بناء الدولة يتجه بشكل كامل لفلسطين، ومشروع سيناء الفلسطينية يتأجل ولم يروح من ذهنهم".

وتابع: "أعلن قيام الوطن القومي في فلسطين، ولم يكن الوعد البريطاني لليهود في فلسطين لإبعاد اليهود عن سيناء بشكل تام، ولكن كان جزء منه، لأن اليهود كانوا مكروهين في أوروبا، ومشروع توطين اليهود في سيناء، لم يتم إلغاؤه والفكرة مازالت موجودة".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اكسترا نيوز محمد الباز جمال شقرة

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