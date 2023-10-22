رفضًا للعدوان الإسرائيلي: العالم "ينتفض" ضد مجازر الاحتلال في غزة

خلال الأيام الماضية ضجت ميادين العواصم الأوروبية الرئيسية بالعديد من التظاهرات التي تناهض الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وانطلقت تظاهرات المصريين حاشدة تناهض العدوان الإسرائيلي والانتهاكات التي يرتكبها في حق الفلسطينيين، فيما جرى تنظيم قمة عربية في مصر لوقف الانتهاكات في فلسطين.

كانت لندن على رأس تلك المدن والعواصم الأوروبية التي نظمت تظاهرات احتجاجًا على المأساه التي يعيشها الفلسطينيين على أرضهم.

لندن

وانطلقت تظاهرات لندن التي شارك فيها أكثر من 100 ألف متظاهر، حتى وصلوا إلى ساحة البرلمان وفقاً للشرطة البريطانية، من أمام قوس الرخام "ماربل آرتش"، واستمرت المسيرة الحاشدة لمدة أيام.

وردد المتظاهرين في لندن الهتافات المعبرة عن الأزمة الجارية في قطاع غزة ورفعوا المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ومنها «الحرية لفلسطين»، وحملوا لافتات كتب عليها باللغتين العربية والفلسطينية "الحرية لفلسطين، وأوقفوا الإبادة الجماعية، بالإضافة إلي أوقفوا الحرب على غزة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ألمانيا

وشهدت أيضًا برلين مظاهرات حاشدة خلال اليومين الماضيين، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي دخل أسبوعه الثالث.

حيث شهدت العاصمة الألمانية برلين تظاهرات حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية على المواطنين في قطاع غزة.

شهدت مدن فرنسا مسيرات للتنديد بالعدوان والعقاب الجماعي الذي تشنه قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مطالبة بأن يكون للفلسطينيين الحرية في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.

فرنسا

وفي فرنسا خرج نحو 4 آلاف من المواطنين فى العاصمة الفرنسية باريس فى مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، فى ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون الفرنسيون هتافات تدين إسرائيل منها: "إسرائيل قاتلة" وأخرى مؤيدة لفلسطين مثل "كلنا فلسطين" ورفعوا لافتات تطالب بتحرير فلسطين وتحرير قطاع غزة، ولافتات أخرى كتب عليها "الإنسانية هى من تغتال .. أطفال غزة وأطفال فلسطين" و"القتل الجماعى ليس من القيم اليهودية .. الصهيونية تعادل العنصرية"، ورفعوا العلم الفلسطينى وأعلام أخرى للدول العربية فى إشارة إلى تضامن العالم العربى مع القضية الفلسطينية.

كما نظمت مسيرات في قيرغيزستان تضامنًا مع فلسطين، وتنديدًا بالعدوان الذي يشنه قوات الاحتلال على سكان قطاع غزة والضفة الغربية، الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، ومازال مستمراً حتى الآن، إذ رفع المنظمون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني.