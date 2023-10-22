الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"بصحبة مصر.. عرفات فى غزة".. تقرير لـ"إكسترا نيوز" يكشف دعم مصر للقضية الفلسطينية

غزة
غزة

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا يكشف جهود الدولة المصرية في مساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تحت عنوان "بصحبة مصر.. عرفات في غزة". 

في التسعينيات لم تكن الظروف الدولية في أفضل حالاتها، لكن قوة الدفع المصرية للقضية الفلسطينية ظلت تعمل بلا هوادة.

كان الهدف واضحًا، وعلى قمة أولويات السياسة الخارجية لمصر، توصلوا لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

شاركت مصر في التوقيع على اتفاق أوسلو في سبتمبر من عام 1993م، رغم كل المحاولات الإسرائيلية إبعاد الدور المصري والانفراد بالفلسطينيين.

ومن مصر.. دخل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لأول مرّة إلى غزّة، رئيسًا للسلطة الفلسطينية لتكون قدمه أول أقدام رسمية فلسطينية تدخل غزّة تحت الاعتراف الدولي.

فلسطين القضية الفلسطينية غزة ياسر عرفات الشعب الفلسطيني

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