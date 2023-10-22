مواطنة: أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وفلسطين في القلب

أعلن الشعب المصري خلال الأيام القليلة الماضية عن دعمه الشديد لكافة القرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الراهنة لرفع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أشاد المصريين بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يبذلها لحل القضية الفلسطينية، ورفع الضغط عن كاهل المواطنين في غزة الذين يعانون منذ أيام من غارات الحرب والقتل.

وقال إحدى المواطنات، ل “ الدستور” إن الشعب المصري يقف خلف رئيسه، وسيكون معه حتى النهاية، خاصة لأن مصر حاليًا تتعرض للخطر من كافة الجوانب، مشيرة إلى أن سيناء هي ملك للمصريين ولن نقبل المساس بها.

تابعت: أن الفلسطينيين في قطاع غزة، عانوا خلال الفترة الماضية من جرائم الحرب والإبادة ومنع المياه والطعام والكهرباء، معقبة: "نرفض كل جرائم إسرائيل، وفلسطين في القلب".

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تابع أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة قرارته التي تخص الحرب القائمة في غزة، والإبادة الكاملة للشعب الفلسطيني في القطاع.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وجهزت الدولة المصرية خلال وقت وجيز وأعادت إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية أسفر حتى الآن عن سقوط 4218 شهيدًا، و13400 جريح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، اليوم السبت، عن تسجيل 12 شهيدًا و42 مصابًا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال “بصل”، في تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مضيفًا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى، حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف قطع الطرق من خلال قصف البنية التحتية بشكل مباشر، فضلا عن الاتصالات العشوائية التي يجريها الاحتلال بالمواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه إلى المناطق الجنوبية، ومن ثم يتم استهدافهم أثناء خروجهم.

ولفت إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يعمل وسط كتلة من اللهب، موضحا أنه حين تتم الاستجابة لأي نداء استغاثة يعاد قصف المناطق أثناء تواجد طواقم الدفاع المدني.

وأوضح أن الإمكانات الموجودة لدى الدفاع المدني الفلسطيني لا ترتقي بالمطلق إلى حجم الدمار الموجود في القطاع، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي يستهدف منازل المدنيين بنسبة 90%.