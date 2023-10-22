الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: إسرائيل ترتكب مجزرة حقيقية ضد الشعب الفلسطينى بدون حرب متبادلة

غزة
غزة

قال فضل طهيوب، المحلل السياسي، إنه حتى الآن ما زال الإسرائيليون يقتلون  الفلسطينيين دون محاسبة، معتقدًا أن المؤتمر الذي عقد في القاهرة كان يجب ألا يبحث تقديم المساعدات لأهل غزة فقط، بل كان لا بد أن يبحث وقف إطلاق النار وهدم البيوت وقتل المدنيين، لأن هذا ما يجب أن يعمل عليه كل المجتمع الدولي.

إجرام إسرائيل بحق أهل غزة

وأضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية المذاعة على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إذا كانت كل المظاهرات التي تجتاح العالم بأجمعه لا تؤثر على إسرائيل أو المتسببين في السماح لإسرائيل بإطلاق النار، فهم مجرمون.

وأكد أن إسرائيل ترتكب مجزرة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني دون حرب، حيث لا تحارب إسرائيل أحدًا، بل تهدم بيوتًا وتقتل أطفالًا ونساء.

إسرائيل الشعب الفلسطيني حرب غزة الفلسطينيين

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