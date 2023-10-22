"توسطت له عند المنتجين".. لماذا غضب محرم فؤاد من الموجى؟

المطرب والفنان محرم فؤاد، كانت لديه الكثير من الخلافات والآراء الصادمة بين أبناء جيله، ووصفه الوسط الفني بـ"المغرور" حسبما جاء في الأنباء والأخبار التي نشرتها المجلات الفنية آنذاك، وذلك بسبب الآراء التي كان يصف بها بعض الملحنين والفنانين التي كانت لا تعجبهم.

وتعد معركة الملحن محمد الموجي ومحرم فؤاد من أشهر المعارك الفنية آنذاك، فلقد خرج محرم يتحدث عنه على صفحات الجرائد والموجي يرد، ما أدى إلى تدخل الكثير من أبناء الوسط للصلح بينهما.

وفي تصريحات له على صفحات مجلة الكواكب، كشف المطرب محرم فؤاد عن تفاصيل كثيرة في خلافه مع الموجي، فقال: "طلبت من الملحن محمد الموجي أن يلحن لي أغنيات فرفض، عندما كنت في بداية مشواري الفني، وقبل أن أكون ممثلًا، وأغنية "رمش عينه" التي لحّنها لي عدلت فيها الكثير، وأخذ مني أغنية "يا حبيبى قوللى" قدمها لنجاة الصغيرة، وتوسطت له عند المنتجين حتى يلحن في الأفلام، أطلبه دائمًا عندما أبدأ فى فيلم جديد".

حكاية أغنية "يا حبيبي قوللي"

وأضاف محرم فؤاد: "لقد سرق الموجي مني لحن أغنية "يا حبيبى قوللى"، ولم يهتم أبدًا بتحفيظى اللحن كما يجب، ولم يعطنى الفرصة لا أعيش فيه، كان كل همه أن ينتهى من عمله حتى يتناول أجره وعندما حان موعد تسجيل الأغنية لم يعطنى الوقت الكافى حتى أتمكن من تقديمها بالطريقة التى يجب أن تقدم بها".

وتابع: "الموجى أراد أن أكون مجرد ببغاء يردد لحنه دون وعى، أو فهم، أو تدخل.. إننى المسئول وليس هو، فأنا لا أستطيع أن أكون كذلك، وكل علاقتنا في التلحين كان هم الموجي فيها أن يحصل على الأجر".

يُشار إلى أن محرم فؤاد كانت أول أعماله الفنية فيلم "حسن ونعيمة" الذي كان بدعم من الفنانة تحية كاريوكا، وقدم العديد من الأغاني على مدار رحلته الفنية.

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