محرم فؤاد: بليغ لا يرقى لدرجة التلحين لي.. وحمدي يرد: "أشك في موهبته"

معركة دارت رحاها عبر أثير الإذاعة وتحديدًا عبر إذاعة الشرق الأوسط تحديدًا بدأها المطرب محرم فؤاد وفيها تطاول على الموسيقار بليغ حمدي، ليرد الموسيقار بقسوة على فؤاد.

وتقول مجلة الكواكب في تقرير لها عن المعركة:" كانت البداية حين استضاف سمير عبد العظيم عبر برنامجه، المطرب محرم فؤاد، وأجاب الأخير على العديد من الأسئلة.

وتساءل سمير عبد العظيم:" لو خيرت بين الموسيقار محمد الموجي وبين الموسيقار بليغ حمدي فأيهما تختار؟".

وكان رد محرم فؤاد قاسيًا، فقد قال:" أختار محمد الموجي بالطبع لأن بليغ حمدي لا يرقى لدرجة التلحين لمحرم فؤاد".

وإمعانا في إشعال فتيل المعركة فقد استضاف البرنامج في حلقته التالية الملحن بليغ حمدي، وبعد العديد من الأسئلة طرح سمير عبد العظيم على بليغ حمدي سؤالا مراوغا عن وجه المقارنة بين عبد الحليم حافظ ومحرم فؤاد، فقال بليغ حمدي:"المقارنة بين العندليب ومحرم فؤاد غير واردة على الإطلاق، وأنا أشك في موهبة محرم فؤاد".