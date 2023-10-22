لإزالة المخالفة وغير المرخصة.. حملات لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين في أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ الحملات المكثفة التي تستهدف مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة أعلى الأعمدة والعقارات السكنية والمحال التجارية بالشوارع والميادين .

وذلك لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وحفاظًا على المال العام ولتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.

تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات

كان محافظ أسيوط قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

محافظ أسيوط: استمرار الحملات الدورية والمفاجئة لإزالة كافة الإعلانات المخالفة

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء، لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات.

وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمراكز القوصية وديروط وحي شرق تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس حي شرق حملات على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة لإزالة كافة مظاهر التعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق تطبيقًا للقانون.

جاء ذلك بمشاركة نواب رؤساء المراكز ومسؤولي أقسام الاعلانات والإنارة والإشغالات بالمراكز وتم خلالها رفع كافة اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة في إطار التصدي لكافة أشكال التعدي على الطريق العام، و التي تشوه المظهر الحضاري وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

يشار إلى أن الحملات الدورية والمفاجئة من المقرر أن تستمر بنطاق المراكز والمدن والأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

إزالة الاعلانات

إزالة الاعلانات

إزالة الاعلانات

إزالة الاعلانات

إزالة الاعلانات

إزالة الاعلانات