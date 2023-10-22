الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التحالف الوطنى": وجهنا رسالة للعالم من خلال متطوعينا أمام معبر رفح

التحالف الوطني،
التحالف الوطني،

قال خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني، إن تواجد المتطوعين أمام معبر رفح، كان بمثابة توجيه رسالة لشعوب العالم كله، للصغط على حكوماتها للمطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة.

وقال الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى: "وصلنا رسالة لأهالي غزة أننا متضامنون معاهم وكمان ضد تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى".    

وأضاف: "إحنا موجودين كتف في كتف لتوصيل المساعدات مهما كانت الظروف صعبة، متناسين كل الظروف الصعبة سواء المعيشة في مقابل لحظة دخول المساعدات لأهالينا في غزة للتخفيف عنهم".

وتابع: "يتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لاستقبال المساعدات ويتم تنظيمها ووتوزيعها على المناطق الأشد احتياجا داخل القطاع".

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