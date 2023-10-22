الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستقبل وطن يقدم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان بمركز بلاط بالوادي الجديد

جانب من الكشف والعلاج
جانب من الكشف والعلاج

قدمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمركز بلاط، خدماتها الصحية للمواطنين عن العلاج علي نفقة الدولة والكشف والعلاج  بالمجان بمستشفي بلاط المركزي، بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد ومستشفى بلاط المركزي.

وقال الدكتور صلاح محمد علي أمين الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمركز بلاط، في بيان إعلامي له، اليوم أن الحزب يقدم خدماته الصحية للمواطنين بمركز بلاط عن طريق منظومة العلاج على نفقة الدولة والتي تقدم الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين، مؤكدا أن جميع الخدمات تقدم مجانية وأن تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة للتيسير على جميع المواطنين وللتخفيف على المريض من أعباء تكاليف العلاج الشهرية كما يقدم خدمات التحاليل الطبية والكشف بعيادات الاسنان والباطنة والاطفال  والعلاج الطبيعي وعمل الاشاعات.

وتحدث الدكتور علي عبد السلام مدير مستشفى بلاط المركزي بأنه دائما ما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين وعلى كافة الأصعدة وظهر ذلك واضحا خلال التسع سنوات الماضية.

مبادرة 100 مليون صحة تمثل أهم الإنجازات الكبرى للمنظومة الصحية 

 وأضاف أن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة تمثل أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب المصري تلك المبادرة التي تقع تحتها عشرات المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات بداية من الجنين في بطن الأم إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن. وهي مبادرات مجانية بالكامل، حيث لا يتحمل المريض أية أعباء مادية، فتلك المبادرات قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وتحدث كمال عبد اللطيف محمد امين امانة مركز بلاط عن المبادرات الصحية وحملة الـ 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي والمبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والاسرة وغيرها من التحركات والحملات القومية والقوافل الطبية التي قضت على الامراض المزمنة وعكست حجم الوعي والاهتمام من جانب القيادة السياسية بصحة الإنسان وتوفير سبل الرعاية الطبية والسليمة له.

وأكد جميع المواطنين والأطقم الطبية والعاملين بمستشفى بلاط المركزي، تأييدهم  التام هم واسرهم وعائلاتهم لفخامة الرئيس  عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية لا استكمال مسيرة التنمية والاصلاح وجاهزيتهم ووقوفهم خلف الحزب والدولة مُستعرضين الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسية.

حزب مستقبل وطن مركز بلاط خداماتها الصحية العلاج على نفقة الدولة الكشف والعلاج بالمجان الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير حياة كريمة 100 مليون صحة

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