الاتحاد المصري والتركي للتشييد يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات بـ25 مليار دولار

وقع الاتحاد المصري لمقاولي البناء و التشييد والاتحاد التركي للمقاولين، مذكرة وجمعية المقاولين الأتراك TCA لتنفيذ مشاريع بناء مشتركة قيمتها 25 مليار دولار، وتنظيم تبادل الخبراء والمتدربين ومجموعات الزائرين لمواقع البناء في بلدانهم، حيث وقع كل من مناردال ايرين رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على بنود الاتفاقية خلال اجتماع اتحاد المقاولين الإسلامي فى تركيا.

تفاصيل بنود اتفاقية اتحاد المقاولين المصري والتركي لتبادل تنفيذ المشروعات

وتتضمن الاتفاقية تبادل البلدين المعلومات والخبرات وتقنيات الابتكار وأفضل الممارسات بشأن البناء وحالة أنشطة الشركات الأعضاء، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الخاصة بكل منهما.

وتشمل الاتفاقية مناقشة القضايا الملموسة، كلما كان ذلك ضروريا من أجل تعزيز التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه، كما يجب على الأطراف تغطية جميع التكاليف المرتبطة بتنفيذ مسؤولياتهم على النحو المبين في هذه المذكرة، من تاريخ التوقيع حتى انتهاء صلاحيتها، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مكتوب منفصل.

وتتضمن إحدى بنود الاتفاقية، أن تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ عند التوقيع عليها وتكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة. وسيتم تجديده تلقائيًا لفترة مماثلة ما لم تقدم أي من المنظمتين إشعارًا كتابيًا.

وتشير بنود الاتفاقية إلى أنه يحتفظ كل طرف بالحق في إنهاء مذكرة التفاهم هذه وفقًا لتقديره الخاص من خلال إشعار كتابي للطرف الآخر قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء المقصود.