شيكابالا وأوباما يقودان هجوم الزمالك أمام سموحة فى الدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبد الرحمن نفادي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثاني في مسابقة دوري نايل عندما يواجه فريق سموحة في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الرابع للمسابقة.

الزمالك جمع خمس نقاط من الفوز على البنك الأهلي والتعادل مع بيراميدز والمقاولون، ورغم غياب محمد عواد، حارس المرمى، بسبب الإيقاف لطرده في مباراة البنك الأهلي إلا أن صفوف الفريق مكتملة بعد شفاء يوسف أوباما.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو على تجهيز لاعبيه الذين لم ينضموا للمنتخبين الوطني والأوليمبي خلال فترة الأجندة الدولية، وأكد للاعبيه أنه لا بديل عن الفوز في المباريات الثلاث التي سيلعبها الفريق قبل توقف الدوري في نوفمبر المقبل لتصحيح أوضاعه والوصول لقمة الدوري، خاصة أن النادي سيشهد حالة من الاستقرار بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وركز أوسوريو خلال التدريبات على استغلال بطء مدافعي سموحة والهجوم من الجانبين، عن طريق مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو مع فرض رقابة صارمة على المغربي لحسن دحدوح وحسام حسن أبرز مصادر الخطورة في فريق سموحة.

وحرص الجهاز الفني على إبعاد اللاعبين عن أجواء الانتخابات، حيث أدى تدريباته بملعب الترسانة ودخل معسكرا مغلقا أمس، تم خلاله عقد جلسة بين اللاعبين تعاهدوا خلالها على تحقيق الفوز، خاصة أن موقف الفريق في الدوري لا يحتمل فقدان نقاط جديدة.