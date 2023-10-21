تقرير: خطة مصرية طموحة للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز

تواصل مصر تحقيق نجاحاتها وإنجازاتها الكبرى في ملف الغاز والبترول فى وقت تسعى فيه القاهرة لزيادة احتياطياتها من الغاز الذي تنامى الطلب عليه مؤخرًا، باعتباره وقودًا انتقاليًا في مرحلة تحول الطاقة، إضافة إلى مساعى العديد من الدول الأوروبية لتأمين مصادر بديلة بعيدًا عن الإمدادات الروسية.

لا تزال مصر تحقق نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة

وأكد تقرير لمؤسسة ماعت لا تزال مصر تحقق نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة، ونجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع، حيث يواصل قطاع البترول نجاحًا كبيرًا وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن مصر تضع نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، وتسعى الدولة بكل قوة إلى توفير مصادر الطاقة، والعمل المستمر بتعاون جميع قطاعات الدولة لتحقيق التوازن بين استدامة إمدادات الطاقة.

وكشفت بيانات رسمية أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات البترولية لتصل إلى 21 مليار دولار في العام الحالي، بزيادة مقدارها 15% على أساس سنوي، من 18.2 مليار دولار في العام الماضي، وتستهدف زيادة أخرى بنسبة 15 في المئة خلال عام 2024، لتبلغ قيمة الصادرات البترولية إلى 24 مليار دولار.

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