السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تقرير: خطة مصرية طموحة للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز

الغاز
الغاز

تواصل مصر تحقيق نجاحاتها وإنجازاتها الكبرى في ملف الغاز والبترول فى وقت تسعى فيه القاهرة لزيادة احتياطياتها من الغاز الذي تنامى الطلب عليه مؤخرًا، باعتباره وقودًا انتقاليًا في مرحلة تحول الطاقة، إضافة إلى مساعى العديد من الدول الأوروبية لتأمين مصادر بديلة بعيدًا عن الإمدادات الروسية.

txt

"ماعت" تنظم فعالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة

txt

الرئيس اللاتفى: يجب إغلاق بحر البلطيق إذا كانت روسيا وراء تخريب خط أنابيب الغاز

لا تزال مصر تحقق نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة

وأكد تقرير لمؤسسة ماعت لا تزال مصر تحقق نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة، ونجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع، حيث يواصل قطاع البترول نجاحًا كبيرًا وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن مصر تضع نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، وتسعى الدولة بكل قوة إلى توفير مصادر الطاقة، والعمل المستمر بتعاون جميع قطاعات الدولة لتحقيق التوازن بين استدامة إمدادات الطاقة.

وكشفت بيانات رسمية أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات البترولية لتصل إلى 21 مليار دولار في العام الحالي، بزيادة مقدارها 15% على أساس سنوي، من 18.2 مليار دولار في العام الماضي، وتستهدف زيادة أخرى بنسبة 15 في المئة خلال عام 2024، لتبلغ قيمة الصادرات البترولية إلى 24 مليار دولار.

https://www.youtube.com/watch?v=lbA-iO4oW9Y

الغاز والبترول الدولة المصرية الاوروبية الإمدادات الروسية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

غدًا.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

إقبال على منافذ بيع السلع المخفضة بالإسكندرية.. والأهالي: شكرًا يا ريس

المستشار سامح عبدالحكم ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا