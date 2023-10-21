السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحركة الديمقراطية بإسرائيل: مكتب نتنياهو أحرق وثائق سرية لإخفاء فشله

نتنياهو
نتنياهو

طالبت الحركة الديمقراطية بإسرائيل، المستشارة القضائية في الكيان الصهيوني بالتحقيق بإحراق ديوان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وثائق بعد هجوم السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الحركة: "إن ديوان نتنياهو أحرق وثائق عقب هجوم 7 أكتوبر لتقليص مسئوليته عن الإخفاق"، حسبما أورد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد "لازار" للأبحاث (خاص) لصحيفة "معاريف" العبرية أن 80 بالمئة من الإسرائيليين يحمّلون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسئولية معركة "طوفان الأقصى-7 أكتوبر" التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مستوطنات غلاف غزة؛ ردًّا على جرائم الاحتلال ضد الأقصى والضفة.

وخلال الأيام الماضية، أعلن مسئولون إسرائيليون عن تحملهم مسئولية الفشل الأمني في منع أحداث 7 أكتوبر بغلاف قطاع غزة، منهم وزير الجيش يوآف جالانت ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا.

txt

تقرير: ازدواجية المعايير الغربية تجاه حرب غزة تحت المجهر

وكذلك، رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحيا هانغبي، وقائد القوات الجوية تومر بار، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو.

ولم يعلن نتنياهو حتى الآن تحمل المسئولية عن الإخفاق، ويحاول التهرب من ذلك باقتراف مجازر دموية في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في وقت سابق نقلًا عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية تضغط على إسرائيل لتأخير الهجوم البري على قطاع غزة، خشية من إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

أضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تدرك الحكومات أن الغزو البري أمر محتمل للغاية، ولا تطلب من إسرائيل عدم شن أي غزو على الإطلاق، وبدلًا من ذلك يجب الانتظار لمحاولة معرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية يمكن أن تنجح، على حد تعبيره.

وأكد أن الحكومات الغربية التي تضغط حاليًا بهدوء على إسرائيل، لديها مواطنون من بين المفقودين، وتعتقد أنه كلما مر المزيد من الوقت، كلما أصبح من الصعب تأمين إطلاق سراح الرهائن.

بنيامين نتنياهو الحركة الديمقراطية في إسرائيل مكتب نتنياهو حرق وثائق عملية طوفان الأقصى محاولة تقليص مسؤولية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

ندعم قرارات مصر تجاه القضية الفلسطينية.. تصريحات رؤساء وزعماء الدول فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

"كنت هنا".. أغنية "قمة القاهرة" تحكي أصعب لحظات الأطفال الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية