السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تُبرز دخول المساعدات إلى غزة (صور)

من مرور المساعدات
من مرور المساعدات لمعبر رفح

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن شاحنات الدعم الإنسانية والطبية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القاهرة للسلام.

وأشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إلى أن عبور شاحنات الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، تضامنًا مع الأشقاء هو رسالة قوية مفادها أن مصر هي عماد السلام.

وأثنت الحملة على دور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتي على رأسها قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي أكثر من 34 دولة ومنظمات دولية حتى الآن.

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