الرئيس الفلسطينى: طالبنا من اليوم الأول بفتح ممرات إنسانية لكن إسرائيل لم تسمح

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إننا طالبنا منذ اليوم الأول بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على الفور وفتح ممرات إنسانية لإدخال مواد الإغاثة الطبية وتوفير المياه والكهرباء، ولكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بذلك.

نحذر من مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد المدنيين

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي انطلقت أعمالها قبل قليل، نحذر من مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل في الضفة الغربية والقدس واعتداءات مجموعات المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية.