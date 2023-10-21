السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الفلسطينى: طالبنا من اليوم الأول بفتح ممرات إنسانية لكن إسرائيل لم تسمح

ممدوح عباس
ممدوح عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إننا طالبنا منذ اليوم الأول بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على الفور وفتح ممرات إنسانية لإدخال مواد الإغاثة الطبية وتوفير المياه والكهرباء، ولكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بذلك.

 نحذر من مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد المدنيين

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي انطلقت أعمالها قبل قليل، نحذر من مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل في الضفة الغربية والقدس واعتداءات مجموعات المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

مواد متعلقة

ملك الأردن يحذّر إسرائيل: الحل العسكرى لن يُنهى مخاوفكم الأمنية

الرئيس السيسى: حل القضية الفلسطينية هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

السيسى: مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام فى هذه المنطقة

محلل سياسى: المتسبب فى عدم حل القضية الفلسطينية هى أمريكا

جوتيريش: أنا ضد حماس ولكن لا يجب القيام بعقاب جماعى لأهل فلسطين

جوتيريش: يجب أن ندرك أهمية المؤسسات المصرية وجهدها فى إدخال مساعدات إلى غزة

متظاهرون يحرقون علم إسرائيل فى الجيزة

سعاد عيسوي تكشف الشروط اللازم توافرها في الرائدة الاجتماعية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب