السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس بلدية رفح لـ"القاهرة الإخبارية": الشعب الفلسطينى يترقب نتائج قمة القاهرة للسلام

أحمد الصوفي، رئيس
أحمد الصوفي، رئيس بلدية رفح الفلسطينية،

قال أحمد الصوفي، رئيس بلدية رفح الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يأمل في أن تسفر قمة القاهرة للسلام 2023 عن مخرجات مهمة توقف المجازر الإسرائيلية في غزة، متمنيًا السماح بإدخال مزيد من المساعدات وخروج المصابين، وأن يقف هذا التدمير الهمجي من قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل، وقتل الأبرياء من المدنيين.

تشغيل المستشفيات وإيصال الماء والغذاء للمواطنين بشكل عاجل

وأشار الصوفي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، إلى أن الشعب الفلسطيني يترقب نتائج هذا المؤتمر من أجل السماح بدخول الوقود لتشغيل الآبار وإيجاد المياه للمواطنين، وكذلك تشغيل المستشفيات وإيصال الماء والغذاء للمواطنين بشكل عاجل، منوهًا بأن هناك 7 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا هو الوقت الأمثل لإدخال المساعدات.

وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وكل الجهود من الدول العربية

وشدد على كل الجهود الساعية لأجل السلام، وخاصة الجهود المصرية، من أجل وقف المجزرة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وعمليات الإبادة الجماعية، مطالبًا بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وكل الجهود من الدول العربية، وخاصة من الأشقاء في مصر.

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