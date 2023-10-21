الدفاع المدني الفلسطيني: 12 شهيدا في طواقمنا منذ بدء العدوان

تحدث محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، عن قدرات وإمكانيات الدفاع المدني في ظل استمرار الاستهدافات والتصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، معلقًا: “12 شهيدا في طواقم الدفاع المدني منذ بدء العدوان على القطاع”.

استهداف كبير على مستوي محافظات قطاع غزة

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية"، إنه حتى اللحظة هناك عمليات استهداف بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مشيرا أن استهدافات أمس كانت مؤلمة وقاسية للغاية على منطقة تل الهوي حيث تم استهداف عشرات المنازل بالمناطق الغربية وتدميرها بالكامل بالإضافة إلي تفريغ كميات كبيرة من المتفجرات في المناطق الزراعية بشكل كامل.

الاحتلال لم يتوقف عن عمليات القتل والدمار بجانب قطع الطرق

وتابع، أن الاستهدافات وصلت إلى رفح أمس حيث أسفرت عن استشهاد 12 شخصا، بجانب اليوم الصباح تم انتشال شهيد، بالإضافة إلى انتشال عدد من الشهداء خلال استهدافات أمس في عدة مناطق في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يتوقف عن عمليات القتل والدمار بجانب قطع الطرق بشكل يوضح استهداف البنية التحتية بشكل مباشر في القطاع.

وأوضح، أن الاحتلال ينشر الخوف بين الفلسطينيين بعمليات الإخلاء والتوجه إلى المناطق الجنوبية وأثناء خروج بعض المواطنين يتم استهدافهم بشكل مباشر، منوهًا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

الامكانيات لا ترتقي بالمطلق على حجم الدمار الكبير في القطاع

وأختتم أن “الدفاع المدني يعمل في ظل وجود كتلة من اللهب، فـ الأمكان التي يتحرك إليها تعاد استهدافها أثناء توجه الطواقم، والخطر المتواجد على الطواقم بشكل كبير بالإضافة إلى أن الامكانيات لا ترتقي بالمطلق على حجم الدمار الكبير في القطاع، ولكن نتحرك لأى نداء استغاثة في حالة القدرة للوصول إليه، ولكن هناك صعوبة في الوصول بسبب الاستهدافات والإعاقة في البنية التحتية”.