السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب التبول اللاإرادي عند البالغين وطرق التعامل معها

التبول اللاإرادي
التبول اللاإرادي

نستعرض أسباب التبول اللاإرادي عند البالغين وطرق التعامل مع المشكلة حيث تعد من أكبر المشكلات المحرجة التي يعاني منها بعض الناس البالغين دون معرفة سبب الإصابه به خاصة مع التقدم في العمر.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من البالغين بأسباب المشكلة يرصد موقع "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث مؤخرًا لمعرفة أسباب الإصابه بمشكلة التبول اللاإرادي والعلاج الفعال وسريع للتبول اللاإرادي، وإليكم كافة التفاصيل وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

اسباب التبول اللاإرادي عند البالغين وطرق التعامل مع المشكلة
اسباب التبول اللاإرادي عند البالغين وطرق التعامل مع المشكلة

أسباب التبول اللاإرادي عند البالغين وطرق التعامل مع المشكلة

تتلخص أسباب التبول اللاإرادي عند البالغين وطرق التعامل مع المشكلة والتي تسبب الإحراج للكثيرين خاصة من كبار السن فيما يلي:-

1 - انسداد في جزء من المسالك البولية، مثل حصوة في المثانة أو حصوة في الكلية.
2 - مشكلات المثانة، مثل صغر سعتها أو فرط نشاط أعصابها.
3 - داء السكري.
4 - تضخم البروستاتا.
5 - آثار جانبية بسبب تناول الأدوية.
6 - الاضطرابات العصبية.
7 - انقطاع النفس الانسدادي النومي.
8 - عدوى المسالك البولية.

اسباب التبول اللاإرادي عند البالغين وطرق التعامل مع المشكلة

علاج فعال وسريع للتبول اللاإرادي

1 - تقليل السوائل و الشيكولاتة والمياه الغازية من بعد الساعة 3 مساء.

2 - الالتزام بالذهاب للتبول قبل النوم مباشرة.

3 - يجب استشارة الطبيب لمعرفة الأسباب المرضية للتغلب على مشكلة التبول اللاإرادي.

4 - تجنب التدخين والكحوليات.

5 - ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية مفيدة لجسمك.

6 - المحافظة على الوزن المثالي لجسمك لأن السمنة المفرطة من ضمن الأسباب التي يمكنها اصابتك بمرض التبول اللاإرادي.

7 - يجب ضبط المنبه لإيقاظك في أوقات منتظمة أثناء الليل حتى تتمكن من الذهاب إلى الحمام.

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اسباب التبول اللاإرادي عند البالغين وطرق التعامل مع المشكلة
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