استمرار حبس متهمين بغسل 100 مليون جنيه بحدائق القبة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم السبت حبس 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة، ١٥ يوما ذمة التحقيقات.

البداية كانت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.