السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس متهمين بغسل 100 مليون جنيه بحدائق القبة

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم السبت حبس 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة، ١٥ يوما ذمة التحقيقات.

txt

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى حدائق القبة

البداية كانت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدائق القبة المواد المخدرة قاضي المعارضات تشكيل عصابي شراء السيارات

مواد متعلقة

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى حدائق القبة

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

"القاهرة الإخبارية": بدء الاستعدادات لدخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة