الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني في العاصمة الأمريكية واشنطن

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه تم تنظيم مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين مبنى الكونجرس والمتنزه.

ولفت رامي، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن القمة الامريكية التي عقدت في البيت الأبيض كانت لحشد المواقف الأوروبية التي تتفق على تقديم دعم لا متناهي لإسرائيل.

وأشار إلى أن بايدن أرسل خطابًا للكونجرس يطالهم بالموافقة على  105 مليارات دولار لحماية الأمن القومي تتضمن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، والحدود الأمريكية، 14 مليار دولار منها دعم لإسرائيل وحدها.

وأوضح أنه بالنسبة لرأي الشارع الأمريكي، فإن الأيام الأولى كانت مفرودة لمعاناة إسرائيل، أما الآن يوجد التفاف نحو غزة بعد لقاءات الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط وجلوسهم مع زعماء المنطقة، وعلى رأسهم الرئيس السيسي وملك الأردن، وقادة الإمارات والمغرب، وهذا انعكس على رأي الشارع الأمريكي ورؤيته لمعاناة أهالي غزة بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي، فلا يخلو يوم من مظاهرة داعمة للفلسطينيين، وهذا الأمر له صدى في الجامعات والمدارس. 

واشنطن مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية البيت الأبيض

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