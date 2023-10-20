المصريون فى الشوارع تلبية لنداء الرئيس: "ندعم الشعب الفلسطينى"

احتشد ملايين المواطنين فى مختلف ميادين وشوارع القاهرة ومحافظاتً ومدن الجمهورية، تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسى وموقفه الداعم للشعب الفلسطينى، ورفض العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وثمن المشاركون فى مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطينى، والتى حملت اسم “جمعة تحيا مصر” دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، بهدف مساندة القضية الفلسطينية.

وأشاروا إلى أهمية هذه القمة، المقرر عقدها السبت من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، يقوم

على مقررات الشرعية الدولية، ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.