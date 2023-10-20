الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فى ظل الأحداث الراهنة.. أطعمة ومشروبات تساعد على هدوء الأعصاب والاسترخاء

مشروبات تساعد على
مشروبات تساعد على الهدوء

نمر جميعًا حاليًا بظروف عصيبة، جعلت حالات الحزن والاكتئاب تسيطر على الأغلبية، بسبب مشاهد العنف في قطاع غزة، وتعمد الاحتلال الاسرائيلي قتل المدنيين العزل، بشكل يدمي القلوب، وخاصة الأطفال والنساء، وفي هذه الأيام تزداد الحاجة للمأكولات والمشروبات التي تعمل على تهدئة الأعصاب، حتى يستطيع كل منا أداء عمله، أو الاهتمام بالمذاكرة بالنسبة للطلاب خاصة مع تزامن الأحداث مع العام الدراسي الجديد.

أطعمة ومشروبات على مائدة الإفطار تساعد الطلاب على التركيز

ويقدم التقرير التالي أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تهدئة الأعصاب، والاسترخاء.

أطعمة تساعد على الهدوء

تناول أطعمة حلوة المذاق يساعد على تحسين الحالة المزاجية، ويساعد على التخلص من الضغط النفسي، ويأتي على رأسها العسل الأبيض، وكل أنواع النشويات والسكريات التي تخفف من حدة القلق وتساعد على الهدوء والنوم وعدم التعرض للأرق، ومنها البطاطس والأرز والخبز والمكرونة والكورن فليكس.

مشروبات تساعد على الهدوء

جميع العصائر الطبيعية المحلاة بالسكر تساعد على الاسترخاء والهدوء، والمشروبات الدافئة أيضًا مثل الكاكاو والينسون والنعناع والقرفة.

نصائح المختصين

ينصح المختصون في مجال التغذية أنه في حال المرور بحالة نفسية صعبة من القلق والضغط النفسي التي تدوم من 13 - 14 ساعة تناول اطعمة قليلة الدهنيات وغنية بالنشويات والسكريات، فهذه الأطعمة تهدئ من روعك وتساعد على الحفاظ على استرخاء وهدوء وراحة النفس.

وتناول البصل أيضَا الذي استخدمه المصريون القدماء لأنه يحث على الاسترخاء ويساعدهم على الخلود الى النوم، لاحتوائه على مادة كيرستين، وهي مادة مضادة للتأكسد والالتهابات، وتلعب دور المسكن فهي تساعد على الشعور بالنعاس، وتؤثر في الجهاز العصبي في الجسم، وهذا ما أشار اليه العلماء والأطباء حديثا.

كما ينصح المختصون بضرورة البعد عن مشروبات الكافيين، والشاي، والمشروبات الغازية التي تزيد من حدة القلق مما يؤدي بالشخص الى الشعور بالعصبية والانفعال، وعدم الراحة وخفقان القلب بسرعة شديدة، والارق الشديد والارتباك.

الحزن والاكتئاب قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي أطعمة حلوة المذاق النشويات والسكريات البطاطس الأرز

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