تشييع جثامين شهداء كنيسة "غزة" بعد هجوم الاحتلال عليها

أعلن المطران عطا لله حنا ،رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، عن تشييع جثامين شهداء كنيسة القديس بورفيريوس في غزة، وذلك برئاسة المطران اليسكوس راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة التي وقع عليها أمس.

من جانبه ناشد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم القيادات والرئاسات والمرجعيات الروحية المسيحية في العالم ومن كل الكنائس شرقا وغربا بضرورة المطالبة بإصدار المواقف الواضحة والجريئة من أجل وقف العدوان على غزة، فلم يعد مقبولا استمرار هذا العدوان الذي طال دور العبادة والمستشفيات ناهيك عن الدمار الهائل الذي حل بالمساكن والأبنية وقتل الأبرياء والمدنيين.

وتابع: نطالب القيادات الروحية المسيحية في عالمنا بأن تطالب اليوم بأن يتوقف هذا العدوان فمع كل ساعة يزداد عدد الشهداء وتزداد رقعة الدمار والخراب.

واستطرد: أهلنا في غزة يستحقون التفاتة من قبل القيادات الدينية المسيحية في العالم وخاصة في هذه الأوقات العصيبة حيث الدمار والخراب هو سيد الموقف، أنتم تصلون من اجل السلام ونشكركم على ذلك ولكن السلام لكي يتحقق يجب ان تكون هنالك عدالة فأين هي العدالة مع كل ما يحدث في فلسطين الارض المقدسة وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لنكبة جديدة واستهداف لشعب أعزل.

تحركوا قبل فوات الأوان فدماء أبناء شعبنا هناك ليست رخيصة كما هو كل إنسان في هذا العالم فكلنا خليقة الله وابناءه ونحن نؤمن بأن البشر جميعا ينتمون الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله.

دافعوا عن الإنسان المظلوم في فلسطين، كونوا صوتا لاولئك الذين لا صوت لهم ويقتلون بدم بارد وتنهار عليهم الأبنية وارفعوا الصوت عاليا مطالبين بأن تتوقف هذه الحرب الغاشمة التي ضحيتها شعب أعزل ومدنيين أبرياء.

وقال إن ما تعرضت له مساء يوم أمس ابنية كنيسة القديس بورفيرويوس للروم الارثوذكس في غزة إنما هي جريمة حرب جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا.

